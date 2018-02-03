Польща готова до діалогу щодо закону про "бандерівську ідеологію"

Керівництво Польщі готове до діалогу з Ізраїлем і США щодо конфлікту, який виник після схвалення парламентом закону про Інститут національної пам’яті.

Про це заявив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін, передає Польське радіо.

"Прем’єр-міністр створив історично-юридичну групу, яка має почати діалог з ізраїльською стороною. Ми робимо все, що в наших силах, всі найважливіші особи в польській державі задіяні для роз'яснення ситуації", – наголосив Сасін.

"Маємо надію на добру волю наших партнерів в Ізраїлі і США, що вони захочуть слухати наші аргументи, а не розпалювати конфлікт, який не має жодного сенсу і реальних підстав", – підкреслив політик.

"Після схвалення обома палатами парламенту, закон про Інститут національної пам’яті передано президенту Дуді, який вирішить, чи підписувати його", – додав він.

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології".

Також повідомлялося, що Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.

У зв'язку з цим МЗС України висловило стурбованість, заявивши, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".

Ізраїль виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

США також стурбовані польським законом.