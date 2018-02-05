Саакашвілі вирішив більше не ходити на суд щодо статусу біженця

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі більше не буде брати участь у засіданнях суду з розгляду апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати йому статусу біженця.

Про це він сказав біля будівлі Київського апеляційного адміністративного суду 5 лютого.

Саакашвілі вийшов до людей і сказав, що в суд ходити не буде cкриншот з відео newsone.ua

"Потреби подальшої присутності я на цьому засіданні не бачу. Вони хочуть імітувати юридичну процедуру, тому залишаться мої юристи. Я також продовжую ходити в суди заради людей, які приходять підтримати мене. Але і вони радять мені не ходити на ці керовані згори засідання", - написав Саакашвілі у Facebook.

Він пояснив своє рішення тим, що суд відхиляє клопотання за клопотанням і не надає пояснення, яким чином змінювали суддів в цьому процесі.

"Краще за цей час я займусь втіленням нашого з вами плану до 18 лютого, про який домовились на Марші за майбутнє", - підсумував Саакашвілі.

Наразі розгляд апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати Саакашвілі статусу біженця триває. Екс-президент Грузії участі у засіданні не бере, присутні лише два його адвокати: Руслан Чорнолуцький та Павло Богомазов.

cкриншот з відео newsone.ua

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

Як відомо, 3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд.

1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.