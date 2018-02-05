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Геращенко про ситуацію в Черкасах: Тітушки не мають впливати на рішення депутатів

Понеділок, 5 лютого 2018, 13:43

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що правоохоронні органи мають розібратися з ситуацією в Черкасах, де на минулому тижні депутатам міськради "допомогли" ухвалити бюджет невідомі люди у чорному.

Про це вона сказала під час виступу на погоджувальній раді 5 лютого.

За її словами, ситуація, коли невідомі люди в балаклавах "допомагали" ухвалювати бюджет у Черкасах є кричущою і неприйнятною.

"Мені не зрозуміло, чому тітушки вирішують, як має працює та чи інша рада. Чому керівництво ВР і керівництво фракцій не звертають уваги на те, що відбувається?", - запитала Геращенко.

Також вона закликала компетентні органи розібратися із ситуацією, яка склалася в Черкасах.

"Хочу нагадати, що у нас діє легітимний парламент. Наступний тиждень ми працюватимемо під оточенням. Ми не повинні допускати захоплення Ради. Я не буду голосувати під тиском тітушок", - сказала вона.

Віце-спікер зазначила, що депутати мають не допустити захоплення парламенту за кремлівським сценарієм.

Пізніше у Facebook Геращенко написала, що нібито Верховну Раду планують взяти в "осаду".

неділю депутати від "Самопомічі" заявили, що ВР буде кимсь там оточена, взята в осаду і ці люди примусять депутатів голосувати. Це заклик до знищення легітимного українського парламенту, обраного українським народом. До заколоту і знищення ключового державного інституту", - написала вона.

Геращенко також зазначила, що трансляцію заяв про заклик взяти ВР в осаду, вели російські сайти і сайти бойовиків і це свідчить про "просування сценарію " русская весна" в Києві".

Як відомо, 30 січня у Черкасах депутати  ухвалили бюджет на 2018 рік після кількох годин обговорення та завдяки втручанню людей у формі та молодиків у чорному із закритими обличчями.

Пізніше лідер "Національного корпуса" Андрій Білецький підтвердив, що серед цивільних осіб, які "допомогли" депутатам у Черкасах ухвалити бюджет, були представники так званих "національних дружин".

Яна Міланова, УП
Теми: ГеращенкоВерховна РадаЧеркаси
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