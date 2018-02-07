Рада спробує позначити силовиків номерами, що видно на відстані

Верховна Рада 8 грудня розгляне в першому читанні два законопроекти 5700 і 5701, які зобов'яжуть надавати поліцейським і нацгвардійцям довічні номери, які легко побачити на відстані.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

"На порядку денному завтрашнього засідання парламенту з'явилися законопроекти про ідентифікацію співробітників Національної поліції і Національної гвардії України", - пише він.

За словами Найєма, з відповідною законодавчою ініціативою більше року тому до парламенту звернувся депутат з фракції "Батьківщина" Ігор Луценко.

Її мета - уникнути ситуації, що склалася під час розслідування злочинів Майдану, коли неможливо ідентифікувати співробітників міліції, які били активістів.

"Ми не могли добитися покарання для конкретних співробітників, оскільки весь особовий склад тоді йшов в атаку або в масках, або з опущеними тонованими забралами", - скаржиться нардеп.

Він розповів, що нові закони пропонують закріплювати індивідуальний номер за кожним співробітником Нацполіції і Нацгвардії та зберігати за ним протягом всього періоду служби.

Крім того, пропонується вказувати номер в службовому посвідчення й жетоні силовиків таким чином, щоб його можна було розпізнати на відстані.

Також в законопроектах зазначено, що всі індивідуальні номери поліцейських і нацгвардейцев мають зберігатися в єдиній базі даних.