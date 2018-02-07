Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада спробує позначити силовиків номерами, що видно на відстані

Середа, 7 лютого 2018, 12:25
Рада спробує позначити силовиків номерами, що видно на відстані

Верховна Рада 8 грудня розгляне в першому читанні два законопроекти 5700 і 5701, які зобов'яжуть надавати поліцейським і нацгвардійцям довічні номери, які легко побачити на відстані.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

"На порядку денному завтрашнього засідання парламенту з'явилися законопроекти про ідентифікацію співробітників Національної поліції і Національної гвардії України", - пише він.

За словами Найєма, з відповідною законодавчою ініціативою більше року тому до парламенту звернувся депутат з фракції "Батьківщина" Ігор Луценко.

Її мета - уникнути ситуації, що склалася під час розслідування злочинів Майдану, коли неможливо ідентифікувати співробітників міліції, які били активістів.

"Ми не могли добитися покарання для конкретних співробітників, оскільки весь особовий склад тоді йшов в атаку або в масках, або з опущеними тонованими забралами", - скаржиться нардеп.

Він розповів, що нові закони пропонують закріплювати індивідуальний номер за кожним співробітником Нацполіції і Нацгвардії та зберігати за ним протягом всього періоду служби.

Крім того, пропонується вказувати номер в службовому посвідчення й жетоні силовиків таким чином, щоб його можна було розпізнати на відстані.

Також в законопроектах зазначено, що всі індивідуальні номери поліцейських і нацгвардейцев мають зберігатися в єдиній базі даних.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяНацгвардіязаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: