На РНБО у лютому 2014 року не голосували за воєнний стан - Тенюх
Під час засідання РНБО 28 лютого 2014 року голосування за воєнний стан не було.
Про це заявив колишній в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх під час допиту у суді.
"За воєнний стан виступав завжди. Як такого там (на засіданні – ред.) голосування не було", - сказав він.
Після закінчення допиту Тенюха суддя закрив засідання суду. Наступне відбудеться 8 лютого о 10:00.
Як відомо, у лютому 2016 року була оприлюднена стенограма засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року, скликаного у зв'язку з початком російської агресії в Криму.
Зокрема під час цього засідання воєнний стан не оголосили через відсутність грошей та неспроможність армії захистити навіть Київ.