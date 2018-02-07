На СНБО в феврале 2014 года не голосовали за военное положение - Тенюх

Во время заседания СНБО 28 февраля 2014 года голосования за военное положение не было.



Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх во время допроса в суде.



"За военное положение выступал всегда. Как такового там (на заседании - ред.) голосования не было", - сказал он.



По окончании допроса Тенюха судья закрыл заседание суда. Следующее состоится 8 февраля в 10:00.



Как известно, в феврале 2016 была обнародована стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны от 28 февраля 2014 года, созванного в связи с началом российской агрессии в Крыму.



В частности, во время этого заседания военное положение не объявили из-за отсутствия денег и неспособность армии защитить даже Киев.



