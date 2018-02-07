На СНБО в феврале 2014 года не голосовали за военное положение - Тенюх

2385 просмотров
Среда, 7 февраля 2018, 17:42

Во время заседания СНБО 28 февраля 2014 года голосования за военное положение не было.

Об этом заявил бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх во время допроса в суде.

"За военное положение выступал всегда. Как такового там (на заседании - ред.) голосования не было", - сказал он.

По окончании допроса Тенюха судья закрыл заседание суда. Следующее состоится 8 февраля в 10:00.

Как известно, в феврале 2016 была обнародована стенограмма заседания Совета национальной безопасности и обороны от 28 февраля 2014 года, созванного в связи с началом российской агрессии в Крыму.

В частности, во время этого заседания военное положение не объявили из-за отсутствия денег и неспособность армии защитить даже Киев.

Александр Шумилин, УП
Темы: СНБО Крым аннексия
powered by lun.ua
По теме
В Киеве открыли центр реагирования на киберугрозы в сотрудничестве с НАТО 2 февраля 2018, 11:52
1+1 заявляет, что заместитель Турчинова пожаловался СБУ на журналиста 31 января 2018, 22:30
Порошенко ввел в действие решение СНБО по оборонке 29 января 2018, 17:40
Все новости
Главные новости
Суд разрешил заочное расследование Януковича в деле о Евромайдане - Сарган
Главные новости дня – за 60 секунд
В Украине реформируют автобусные перевозки
Труба хочет расширить свои полномочия, нарушая закон о ГБР - Найем
Все новости
история

Квебек и квебекуа. Краткая история от бывшего одессита

здоровье

"Доступных лекарств" стало больше. Какие препараты добавили в перечень