Ситник про конфлікт із ГПУ: Події грудня були не останні

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не має наразі конфлікту з Генпрокуратурою, але не виключає, що у подальшому вони можуть виникнути знову.

Про це він сказав під час брифінгу 8 лютого, відповідаючи на питання журналіста чи вичерпано конфлікт із генпрокуратурою, про що нещодавно заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Я не впевнений, що події грудня були останні. Сподіваюся, що політики будуть більш виважені у своїх рішеннях і обережні у своїх висловлюваннях. І тоді у нас все буде нормально, не буде ніяких конфліктів", - сказав Ситник.

Він зазначив, що НАБУ "ніколи ні з ким не конфліктує".

"Нам просто необхідно робити свою роботу, відповідати за ту ділянку, що довірена нам законом. А те, що комусь щось не подобається, це не можна назвати конфліктом. Це вже реакція на нашу роботу", - додав директор бюро.

При цьому керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що між НАБУ та ГПУ є співпраця.

"Наразі є співпраця між НАБУ та ГПУ, наприклад, у справі Альперіна, де спільно були оголошені підозри", - сказав він.

"Тому не конфліктами, а спільною роботою можна подолати корупцію. Щиро вітаю спільну роботу ГПУ і НАБУ, незважаючи на всі інші процесуальні моменти", - додав Холодницький.

Також він зазначив, що очікує від очільника антикорупційного бюро результатів службової перевірки щодо витоків інформації від агентів НАБУ.

"Те інтерв'ю, яке було озвучено, було ганебне (17 січня одне з інтернет-видань опублікувало інтерв'ю позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка щодо деталей його співпраці з Бюро - рею). Воно не додає плюсів правоохоронним органам, сподіваюсь що Артем Сергійович в найближчий час надасть мені факти службової перевірки", - сказав він.

"Щодо того, що я казав про справи, які можу забрати у НАБУ, то прокурор має право визначати підслідність тієї чи іншої справи і залучати інші підрозділи. Іноді ми цим користуємося, але разом із детективами НАБУ", - повідомив Холодницький.

Він додав, що якщо знову будуть витоки інформації, "яких дійсно було вже забагато", то не виключає такого розвитку подій. Але поки що подібні дії не розглядаються.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби. За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

У свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник слова Луценко спростував.

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