У Злочевського відмовилися коментувати інформацію про повернення в Україну

У прес-службі екс-міністра екології Миколи Злочевського не коментують повідомлення про його повернення в Україну.

"Українська правда" звернулася за коментарем до прес-служби Злочевського.

У інформаційному запиті УП просила підтвердити чи спростувати інформацію про те, що Микола Злочевський повернувся в Україну. У випадку повернення, "Українська правда" хотіла дізнатися, у якій країні він проживав цей час.

Крім того, у прес-службі Злочевського УП намагалась дізнатися, чи можна пов'язати його повернення з тим, що в САП повідомили про закриття кримінального провадження у справі щодо незаконної видачі ліцензій його фірмам.

Також УП цікавить, чи є інші провадження, в яких Злочевський проходить як свідок, чи зверталися до нього правоохоронні органи з проханням дати свідчення та якщо такі звернення будуть, чи він їх надаватиме.

Однак станом на 8 лютого 2018 року прес-служба Миколи Злочевського не дала відповіді на ці питання.

Як відомо, у січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Раніше повідомлялося, що Злочевський зустрічався з Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.

Після цієї зустрічі, восени 2017 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.