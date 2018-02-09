У США намагаються уникнути "шатдауну": Сенат ухвалив бюджет

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 09:18

Сенат Конгресу США з запізненням ухвалив бюджетний законопроект, який дозволить завершити припинення роботи уряду.

Законопроект схвалили 71 сенаторів зі 100, "проти" голосували 28 осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "The Hill".

За кілька годин очікується голосування в Палаті представників.

Раніше, оскільки до півночі бюджет не було схвалено, федеральні відомства США вже повідомили про припинення роботи через відсутність фінансування.

Обговорення затягнулося через протидію сенатора-республіканця Ренда Пола.

У результаті робота уряду США частково призупинена, проте поточний "шатдаун", вже другий з початку 2018 року, може виявитися найкоротшим в американській історії.

Ймовірно, рішення буде ухвалено ще до того, як більшість держслужбовців прибудуть на робочі місця в п'ятницю.

Новий законопроект профінансує уряд зі збереженням поточного обсягу видатків до 23 березня включно, поки обидві палати узгодять довгострокові бюджетні плани.

Теми: США
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