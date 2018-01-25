Адвокат Розенблата просить генпрокурора закрити його справу

Народний депутат Борислав Розенблат звернувся до Генерального прокурора з клопотанням про закриття справи щодо впливу ним на посадових осіб у бурштиновій справі.

Про це УП повідомив адвокат Розенблата Олексій Шевчук.

"Адвокати допитали в НАБУ правоохоронців, представників прокуратури та службових осіб державних органів Житомирської області та встановили, що вони взагалі ніколи не спілкувалися з Бориславом Розенблатом", - розповів адвокат.

Після цього було прийнято рішення звернутися до Генерального прокурора з клопотанням закрити справу, оскільки наявність необґрунтованої підозри говорить про вчинення злочину власне детективами НАБУ, а не Розенблатом, зазначив Шевчук.

Українська правда

Українська правда

Українська правда

Як відомо 18 липня 2017 року суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір вибрала для депутата Розенблата запобіжний захід у вигляді застави в 7 мільйонів гривень. Суд також зобов'язав нардепа здати закордонний паспорт.

19 липня 2017 троку правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Розенблат також повідомив, що виконав усі вимоги постанови суду щодо нього, окрім однієї – він не здав закордонний паспорт.

Нардеп пояснив це тим, що суд вимагав у нього здати паспорт на ім'я іншої людини – у рішенні була описка.

За словами Розенблата, прокуратура, дізнавшись про цю обставину, хотіла виправити описку.

"Але виправити можна кому чи літеру в слові, але аж ніяк не окремий процесуальний обов'язок. Таке виправлення прирівнюється до розгляду окремого запобіжного заходу, а це велика процедура", - зазначив тоді Розенблат.

Він додав, що це буде достатньою підставою для розгляду в Європейському суді з прав людини, для чого його адвокати "пройдуть національні суди".

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

17 жовтня 2017 року Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.

Пізніше в НАБУ заявили, що Розенблат хотів вивезти інформацію про злочини і гроші.

У грудні 2017 року Розенблат подав у суд на НАБУ і САП.

У січні 2018 року Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.