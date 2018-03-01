Мосійчук заявив, що учасник замаху на нього ховається в Криму

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що один із учасників замаху на нього переховується в анексованому Росією Криму

Про це він сказав із трибуни Верховної Ради під час обговорення звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Російської Федерації в анексованому Криму.

"Україна має звернутися до всіх провідних і цивілізованих країн з тим, що руку вбивці, руку окупанту подавати не можна. І вести будь-які дипломатичні зустрічі, перемовини – не можна" – заявив депутат-"радикал".

"Більше того, Крим зараз використовується як база у гібридній війні проти України, як база терористів. Я це стверджую", – додав він.

"Один із терористів, який вчинив замах на мене і теракт під "Еспресо", переховується на території окупованого Криму", – заявив Мосійчук.

За його словами, "нам потрібно ізолювати Путіна, ізолювати країну-агресора", а "світ має усвідомити, що Путін – вбивця і терорист, Росія – країна-агресор і терорист".

Нещодавно Мосійчук заявляв, що правоохоронці встановили кількох осіб, підозрюваних в організації вибуху біля каналу "Еспресо" у жовтні 2017 року. За його словами, підозри вручать і затриманим, і заочно.

Ввечері 25 жовтня 2017 року під телеканалом "Еспресо" в Солом’янському районі Києва стався вибух, загинули охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і екс-працівник юридичного департаменту МВС Михайло Морміль, який проходив поруч із місцем вибуху.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також до лікарні з серйозними пораненнями тоді потрапили політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключало, що метою вибуху міг бути не Мосійчук.

Експерти заявляли, що вибух міг бути спрямований на Морміля.