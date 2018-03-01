Сійярто звинуватив Україну в "руйнуванні" мовного закону

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення Конституційного суду України щодо мовного закону "Ківалова-Колесніченка" свідчить про "брутальну атаку" української влади на право меншин розмовляти рідною мовою.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Угорщини, передає "Європейська правда".

На думку міністра, те, що відбувається в Україні, не може відбуватися у правовому полі, зазначає урядовий сайт.

Угорський міністр пов'язав між собою низку останніх подій. "Будь-хто, хто сумнівався, чи справді меншини перебувають під нападом в Україні, тепер отримав відповідь на запитання", - заявив Сійярто.

"В Україні здійснюється брутальний напад на національні громади. Серія пов'язаних дій розпочалася із закону Про освіту та продовжилася нападами на штаб-квартиру Товариства угорської культури Закарпаття, а тепер зруйновано мовний закон, який надавав можливість меншинам використовувати свою рідну мову", - додає урядовий портал, зазначаючи, що це є позицією Сійярто, але не надаючи з цього приводу його прямої цитати.

На сайті уряду Угорщини наводяться слова міністра про те, що уряд України цими діями переслідує дві "націоналістичні цілі": одна полягає в тому, щоб меншини не навчалися рідною мовою, а друга - щоб не розмовляли рідною мовою.

Як відомо, "закон Ківалова-Колесниченка" авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовногонаселення в Криму".

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

28 лютого 2018 року Конституційний суд скасував цей закон.

Перший напад на спілку угорців, за даними правоохоронців, був здійснений групою поляків, вони затримані. Другий напад був одностайно засуджений представниками України.

Детальніше - в статті "Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді"