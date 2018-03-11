Собчак – Клімкіну: В кого з нас шизофренія?

Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що українська влада перешкодила єдиному російському політику, який підтримав їхній національний суверенітет, відвідати Україну відповідно до її законів.

Про це вона написала в неділю в Instagram.

"Злочинна анексія Криму 17 березня 2014 року - одна з найгостріших проблем Росії, і мій громадянський обов'язок - зробити все, щоб наблизити вирішення цієї проблеми", - зазначила кандидат у президенти.

За її словами, в листі було зазначено, що запланована поїздка не носить характеру передвиборної агітації.

"Я не веду в Криму ніякої передвиборної кампанії, там не розміщуються мої агітаційні матеріали. Однак у Криму живуть люди - українські та російські громадяни – що стали заручниками нинішньої ситуації. Множаться свідоцтва порушення прав людини в Криму, і в цих порушеннях винна російська, а не українська влада. Тому проблема Криму неминуче стала предметом передвиборних дискусій у Росії", - пояснила Собчак.

Вона назвала себе одним з небагатьох російських політиків, які відкрито заявляють про те, що події березня 2014 року - грубе порушення міжнародного права.

"Я виступаю за виведення російських збройних формувань з Донбасу і за вирішення кримської проблеми в рамках міжнародних норм", - підкреслила політик.

За словами Собчак, її здивувала відповідь міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

"Він відмовив у моєму проханні, звинувативши мене в "політичній шизофренії". Дуже не хочеться відповідати вищій посадовій особі суверенної держави в дусі "сам такий", але задумайтеся: українська влада перешкодила єдиному російському політикові, який підтримав їхній національний суверенітет, відвідати їхню країну в суворій відповідності до її законів. Так кому насправді вигідна окупація Криму та війна на Донбасі, хто фактично діє в інтересах Путіна, ДНР і ЛНР? У кого з нас шизофренія?", - написала вона.

Як відомо, 6 березня Ксенія Собчак заявила, що направила до посольства України лист з проханням поїхати до анексованого Криму.

У посольстві України повідомили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова заявила, що кандидат у президенти планує здійснити поїздку в Крим до виборів і агітувати на півострові не буде.

"Хотіли зустрітися з кримськими татарами і жителями Криму, щоб зрозуміти їхні проблеми, почути їх", - додала прес-секретар Собчак.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Він додав, що для того, щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом.

Водночас перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключила, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України, якщо особисто подасть документи до Державної міграційної служби.

Собчак наполягає, що надсилала всі документи офіційними листами до Міграційної служби України, а також до посольства України.

Собчак внесли до бази даних сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму в квітні 2014 року.

У штабі кандидата в президенти РФ заявили, що 2014 року вона їздила до Криму як журналіст, і тоді не було постанови українського Кабміну про порядок відвідування півострова.

18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе на них як альтернативу Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний. Собчак визнає незаконним кримський "референдум" 2014 року, але повернути Крим Україні не обіцяє.