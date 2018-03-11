Собчак – Климкину: У кого из нас шизофрения?

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить Украину в соответствии с ее законами.

Об этом она написала в воскресенье в Instagram.

"Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы", - отметила кандидат в президенты.

По ее словам, в письме было указано, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации.

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России", - объяснила Собчак.

Она назвала себя одним из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права.

"Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", - подчеркнула политик.

По словам Собчак, для нее стал удивительным ответ министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", - написала она.

Как сообщалось, 6 марта Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В посольстве Украины сообщили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что кандидат в президенты планирует совершить поездку в Крым до выборов и агитировать на полуострове не будет.

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - добавила пресс-секретарь Собчак.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией".

Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.

В то же время, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Собчак настаивает, что отправляла все документы официальными письмами в Миграционную службы Украины, а также в посольство Украины.

Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

В штабе кандидата в президенты РФ заявили, что в 2014 году она ездила в Крым как журналист, и тогда не было постановления украинского Кабмина о порядке посещения полуострова.