Народний депутат України Надія Савченко повернулася в Україну рейсом із Мюнхена.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Був дуже хороший політ, зустріла по дорозі дуже багато хороших людей - наших українців, які змушені їхати заробляти гроші за кордон", - заявила Савченко в коментарі кореспонденту телеканалу.

На питання журналіста, чи була вона в Росії і звідки прилетіла, нардеп порадила подивитися розклад рейсу, яким вона прибула в Україну.

З'ясувалося, що в Савченко прилетіла в Україну рейсом з Мюнхена. Від подальших коментарів депутат відмовилася.

Раніше в середу генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Савченко планувала перебувати в Страсбурзі до 16 березня, але напередодні її сестра запевнила, що вона має намір таки з'явитися в СБУ на допит 15 березня.

Як відомо, народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

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