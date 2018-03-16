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Кривава ДТП у Харкові: Дронову інкримінують неуважність

П'ятниця, 16 березня 2018, 12:03

Стало відомо, в якому порушенні ПДД звинувачують учасника резонансної автомобільної аварії в Харкові, водія Volkswagen Tuareg Геннадія Дронова.

Про це повідомляє "Громадське радіо" із зали засідань Київського районного суду Харкова.

"Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не впевнився в безпеці свого руху", - заявив на слуханні його адвокат Сергій Перепелиця.

Водночас, за словами прес-секретаря прокурора Харківської області Віти Дубовик, точна швидкість "Лексуса" другої обвинуваченої у справі Олени Зайцевої не встановлена, але в обвинувальному акті зазначено, що автомобіль рухався з перевищеною швидкістю не менше 80 км на годину. Дубовик вважає, що це вже правопорушення і цього досить.

"Ми встановили факт порушення, і він є в обвинувальному акті, він ставиться в провину, і людина буде за це відповідати перед судом", - підкреслила вона.

Перепелиця у зв'язку з цим зазначив, що встановити точну швидкість Зайцевої принципово важливо, оскільки від цих даних залежить, чи міг його підзахисний встигнути побачити небезпеку збоку.

"Тут питання: чи він впевнився у небезпеці автомобіля Lexus, який рухався зі швидкістю 80 км/год чи 150км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи мав він можливість взагалі побачити таку небезпеку", - каже юрист.

Адвокат звернув увагу, що коли автомобіль рухається зі швидкістю 120 км/год, він за секунду проїжджає велику відстань.

"І коли Дронов побачив той автомобіль, на якій відстані він був? На відстані 20 метрів чи 150 метрів? Якщо це відстань 150 метрів, то яка ж це небезпека?" — запитує Перепелиця.

За словами Дубовик, більшість потерпілих не визнають каяття Зайцевої, багато хто відмовився від грошових компенсацій, проте є й такі, які взяли гроші. Прокуратура цей факт враховує як пом'якшувальний.

"Наскільки я пам'ятаю, двоє точно взяли гроші", - сказала вона.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

6 листопада правоохоронці повідомили про підозру іншому учаснику ДТП, водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року. 

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Теми: ДТПХарківсуд
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