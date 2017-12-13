Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківська ДТП: суд продовжив арешт Дронова

Середа, 13 грудня 2017, 23:40
Харківська ДТП: суд продовжив арешт Дронова

 Київський районний суд Харкова залишив під вартою другого підозрюваного у справі смертельного ДТП у Харкові Геннадія Дронова.

Таке рішення суд виніс 13 грудня, передає Громадське.Харків.

Повідомляється, що слідча суддя продовжила термін утримання під вартою Дронову на 60 діб до 10 лютого. Також суд зобов’язав забезпечити для Дронова медичне обстеження.

Адвокати підозрюваного наполягали на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту з електронним браслетом.

Розгляд судом клопотання прокуратури у справі Дронова тривав близько 9 годин. Дронов скаржився на погане самопочуття і просив викликати "швидку".

Раніше 13 грудня суд на 2 місяці продовжив арешт іншій підозрюваній у справі Олені Зайцевій. Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТПаваріясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: