Кровавое ДТП в Харькове: Дронову инкриминируют невнимательность

Стало известно, в каком нарушении ПДД обвиняют участника резонансной автомобильной аварии в Харькове, водителя Volkswagen Tuareg Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "Громадське радио" из зала заседаний Киевского районного суда Харькова.

"Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в безопасности своего движения", - заявил на слушании его адвокат Сергей Перепелица.

В то же время, по словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, точная скорость "Лексуса" второй обвиняемой по делу Елены Зайцевой не установлена, но в обвинительном акте указано, что автомобиль двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час. Дубовик считает, что это уже правонарушение и этого достаточно.

"Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину, и человек будет за это отвечать перед судом", - подчеркнула она.

Перепелица в связи с этим отметил, что установить точную скорость Зайцевой принципиально важно, поскольку от этих данных зависит, мог ли его подзащитный успеть увидеть опасность со стороны.

"Здесь вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую опасность", - говорит юрист.

Адвокат обратил внимание, что когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за секунду проезжает большое расстояние.

"И когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?" - спрашивает Перепелица.

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