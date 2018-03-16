Кровавое ДТП в Харькове: Дронову инкриминируют невнимательность

Стало известно, в каком нарушении ПДД обвиняют участника резонансной автомобильной аварии в Харькове, водителя Volkswagen Tuareg Геннадия Дронова.

Об этом сообщает "Громадське радио" из зала заседаний Киевского районного суда Харькова.

"Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в безопасности своего движения", - заявил на слушании его адвокат Сергей Перепелица.

В то же время, по словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виты Дубовик, точная скорость "Лексуса" второй обвиняемой по делу Елены Зайцевой не установлена, но в обвинительном акте указано, что автомобиль двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час. Дубовик считает, что это уже правонарушение и этого достаточно.

"Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину, и человек будет за это отвечать перед судом", - подчеркнула она.

Перепелица в связи с этим отметил, что установить точную скорость Зайцевой принципиально важно, поскольку от этих данных зависит, мог ли его подзащитный успеть увидеть опасность со стороны.

"Здесь вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую опасность", - говорит юрист.

Адвокат обратил внимание, что когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за секунду проезжает большое расстояние.

"И когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?" - спрашивает Перепелица.

По словам Дубовик, большинство потерпевших не признают раскаяние Зайцевой, многие отказались от денежных компенсаций, однако есть и такие, которые взяли деньги. Прокуратура этот факт учитывает как смягчающий.

"Насколько я помню, двое точно взяли деньги", - сказала она.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили о подозрении второму участнику ДТП, водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.