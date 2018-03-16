Депутати Порошенка і Ляшка хотіли під себе переписати КПК - нардеп

Нардеп від фракції "БПП" Мустафа Найєм вважає, що мета внесення "правок Лозового" до Кримінально-процесуального кодексу - спроба системного перешкоджання в розслідуванні антикорупційним органам.

Про це він написав у Facebook.

"Ці поправки не стосуються прав та інтересів пересічних громадян або бізнесу. Вони захищають тих, у кого є великі гроші і великі повноваження. З'ясувалося це випадково", - сказав він.

"Під час обговорення компромісного варіанту змін до КПК, автори поправки і їх союзники із БПП готові були погодитися на будь-які поступки, крім двох статей і трьох розділів спеціальної частини кримінального кодексу", - зазначив Найєм.

Він перерахував перелік злочинів, для яких "Радикальна партія Ляшка" і окремі члени "БПП" просили зробити виключення.

Так, за його словами, це статті, що стосуються шахрайства, контрабанди, розкрадання держмайна, фальсифікації, підробки грошей, перевищення службових повноважень, рейдерства, доведення до банкрутства, відмивання грошей, ухилення від сплати податків і т.п.

"Соромлюсь запитати: а де тут пересічні громадяни?! І я думаю, ви з першої спроби здогадаєтеся, який правоохоронний орган найчастіше стикається з цими статтями Кримінального кодексу. Це НАБУ ", - заявив нардеп.

Також, на його думку, "несправедливо" називати ці зміни "правками Лозового".

"Правда звучить інакше. Правки до кримінального кодексу, які системно захищають корупціонерів, контрабандистів, шахраїв, фальсифікаторів і розкрадачів державного майна, вніс Рінат Ахметов через талановитих депутатів Радикальної партії", - заявив Найєм.

"Це не мої вигадки, а голий факт - виконком РПЛ очолює колишнього директора меткомбіата ім. Ілліча - Юрій Зінченко, що належить колишньому спонсору Партії регіонів і Віктора Януковича - Ринату Ахметову ", - зазначив він.

Нардеп додав, що особисто знайомий із Зінченком і його є за що поважати, але "він точно не про політику".

"Думаю, мова швидше за все йде про управління ризикованим інвестиційним проектом, а не політичною партією", - підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада провалила скасування "правок Лозового".

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

14 березня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, що зможе обмежити дію виправленого Кримінально-процесуального кодексу, який набирає чинності 15 березня.

13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в КПК.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

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