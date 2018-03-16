Депутаты Порошенко и Ляшко хотели под себя переписать УПК - нардеп

Нардеп от фракции "БПП" Мустафа Найем считает, что цель внесения "поправок Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс - попытка системного препятствования в расследовании антикоррупционным органам.

Об этом он написал в Facebook.

"Эти поправки не касаются прав и интересов рядовых граждан или бизнеса. Они защищают тех, у кого есть большие деньги и большие полномочия. Выяснилось это случайно", - сказал он.

"Во время обсуждения компромиссного варианта изменений УПК авторы поправки и их союзники из БПП готовы были согласиться на какие угодно уступки, кроме двух статей и трех разделов специальной части уголовного кодекса", - отметил Найем.

Он перечислил перечень преступлений, для которых "Радикальная партия Ляшко" и отдельные члены "БПП" просили сделать исключения.

Так, по его словам, это статьи, касающиеся мошенничества, контрабанды, хищения госимущества, фальсификации, подделки денег, превышения служебных полномочий, рейдерства, доведения до банкротства, отмывания денег, ухода от уплаты налогов и т.п.

"Стесняюсь спросить: а где тут рядовые граждане?! И я думаю, вы с первой попытки догадаетесь, какой правоохранительный орган чаще всего сталкивается с этими статьями Уголовного кодекса. Это НАБУ", - заявил нардеп.

Также, по его мнению, "несправедливо" называть эти изменения "поправками Лозового".

"Правда звучит иначе. Поправки в уголовный кодекс, которые системно защищают коррупционеров, контрабандистов, мошенников, фальсификаторов и расхитителей государственного имущества, внес Ринат Ахметов через талантливых депутатов Радикальной партии", - заявил Найем.

"Это не мои вымыслы, а голый факт - исполком РПЛ возглавляет бывший директор меткомбиата им. Ильича - Юрий Зинченко, принадлежащего бывшему спонсору Партии регионов и Виктора Януковича - Ринату Ахметову", - отметил он.

Нардеп добавил, что лично знаком с Зинченко и его есть за что уважать, но "он точно не про политику".

"Думаю, речь скорее всего идет об управлении рискованным инвестиционным проектом, а не политической партией", - подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада провалила отмену "правок Лозового".

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.

14 марта профильный комитет Верховной Рады принял решение, которое сможет ограничить действие исправленного Уголовно-процессуального кодекса. Он вступает в силу 15 марта.

Поправки Лозового уменьшают сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. А это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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