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Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" обмежили час для ознайомлення з матеріалами – адвокат

П'ятниця, 2 березня 2018, 22:19

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя обмежив фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" час на ознайомлення з матеріалами справи.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає "Радіо Свобода".

"Суд обмежив час для ознайомлення зі справою до 14 березня. Згідно із законом, немає ніяких обмежень. Якщо слідчий бачить, що адвокат чи обвинувачений зловживає цим правом, він може подати відповідне клопотання. Ми вважаємо, що ніяких зловживань з нашого боку не було. Таке довге ознайомлення пов’язане з тим режимом, який слідство встановило. Якщо ми не встигнемо, вони все одно закриють ознайомлення", – сказав адвокат.

За його словами, відведеного часу може не вистачити для ознайомлення. Він додав, що за нормального режиму ознайомлення необхідно приблизно 20 днів.

Час для ознайомлення з матеріалами обмежили для Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова і Енвера Мамутова.

Як відомо, Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

МЗС України висловило категоричний протест і обурення у зв'язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариполітв'язніРосія
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