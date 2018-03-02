Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" ограничили время для ознакомления с материалами - адвокат

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя ограничил фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" время на ознакомление с материалами дела.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает "Радио Свобода".

"Суд ограничил время для ознакомления с делом до 14 марта. Согласно закону, нет никаких ограничений. Если следователь видит, что адвокат или обвиняемый злоупотребляет этим правом, он может подать соответствующее ходатайство. Мы считаем, что никаких злоупотреблений с нашей стороны не было. Такое длинное ознакомления связано с тем режимом, который следствие установило. Если мы не успеем, они все равно закроют ознакомления", - сказал адвокат.

По его словам, отведенного времени может не хватить для ознакомления. Он добавил, что при нормальном режиме ознакомления необходимо примерно 20 дней.

Время для ознакомления с материалами ограничили для Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова.

Как известно, Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.