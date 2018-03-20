Суд знову не відсторонив заступника Труханова

Апеляційний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення заступника мера Одеси Павла Вугельмана від посади.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"20 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні щодо підозрюваного Вугельмана П.В., подану на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Тоді суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади підозрюваного Павла Вугельмана.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора – без задоволення", - розповіли у суді.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд не змінив запобіжний захід ні Труханову ні Вугельману.