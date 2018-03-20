Суд знову не відсторонив заступника Труханова

117 переглядів
Вівторок, 20 березня 2018, 22:19

Апеляційний суд Києва не задовольнив клопотання САП про відсторонення заступника мера Одеси Павла Вугельмана від посади.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"20 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні щодо підозрюваного Вугельмана П.В., подану на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Тоді суд відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади підозрюваного Павла Вугельмана.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора – без задоволення", - розповіли у суді.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд не змінив запобіжний захід ні Труханову ні Вугельману.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: суд Одеса Труханов
powered by lun.ua
По темі
Суд у справі екс-беркутівців не відсторонив адвоката, який захищає Януковича 20 березня 2018, 20:44
Нардеп Дзензерський оскаржив у суді заборону на виїзд з країни через борг 20 березня 2018, 13:08
Суд залишив Рубана під вартою 20 березня 2018, 12:23
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
З "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 мільйонів
Львівська облрада закликала розірвати дипвідносини з Росією
В СБУ не розсекречують деталі справи Рубана
Усі новини
здоров'я

11 несподіваних причин, чому ви завжди втомлені

ted

7 найпопулярніших відео зі світових TEDx конференцій