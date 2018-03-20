Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд опять не отстранил заместителя Труханова

Вторник, 20 марта 2018, 21:19

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП об отстранении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана от должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана П.В., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года" , - говорится в сообщении.

Тогда суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Павла Вугельмана.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - рассказали в суде.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение суда, но 26 февраля суд не изменил меру пресечения ни Труханову ни Вугельману.

Украинская правда
Темы: судОдессаТруханов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Снятие санкций с Пшонки как урок для Украины от ЕС
Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: