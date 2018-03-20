Суд опять не отстранил заместителя Труханова

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Вторник, 20 марта 2018, 22:19

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП об отстранении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана от должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана П.В., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года" , - говорится в сообщении.

Тогда суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Павла Вугельмана.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения", - рассказали в суде.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение суда, но 26 февраля суд не изменил меру пресечения ни Труханову ни Вугельману.

Украинская правда
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Темы: суд Одесса Труханов
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