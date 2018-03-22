Савченко: Я буду балотуватися в президенти

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що збирається балотуватися на пост президента України.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу NewsOne 21 березня.

На питання журналіста, чи має намір вона балотуватися на пост президента, Савченко сказала:

"Я вам сказала, напевно, в той же день, коли вийшла (з ув’язнення у Росії – ред.), або на першій своїй прес-конференції. Так, я буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своє слово. Я буду" .

Вона додала, що, можливо, для когось "це буде смішно і нєлєпо, але, може, хтось чекає цього врешті-решт".

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

22 березня регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт Савченко.

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