Савченко: Я буду баллотироваться в президенты

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

На вопрос журналиста, намерена ли она баллотироваться на пост президента, Савченко сказала:

"Я вам сказала, наверне, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России, – ред.) или на первой своей пресс-конференции. Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду".

Она добавила, что, возможно, для кого-то "это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого, в конце концов".