Савченко: Я буду баллотироваться в президенты

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

На вопрос журналиста, намерена ли она баллотироваться на пост президента, Савченко сказала:

"Я вам сказала, наверное, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России, – ред.) или на первой своей пресс-конференции. Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду".

Она добавила, что, возможно, для кого-то "это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого, в конце концов".

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

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