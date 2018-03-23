Віра Савченко вважає, що її сестру заарештували через Порошенка і Гройсмана

Сестра заарештованої Надії Савченко вважає, що на рішення суду вплинули президент Петро Порошенко та прем’єр Володимир Гройсман.

Про це вона заявила журналістам після закінчення суду.

За її словами, коли суддя так довго був у нарадчій кімнаті, то у захисту з’явилась надія.

"Коли суддя більше двох з половиною годин був у нарадчій кімнаті, то стало зрозуміло, що щось у них пішло не так", - зазначила Віра Савченко.

За її словами, "справа розсипається ще до суду", через це у неї та адвокатів з’явилась надія, що судді можуть "дати задню".

"Але може суддя і хотів дати задню, але йому заварили двері. Адже Петро Порошенко і Володимир Гройсман сьогодні уже привітали Василя Грицака з тим, що він "знешкодив злочинців", - сказала Віра Савченко .

На її думку, після цього суддя не міг прийняти іншого рішення, тому "він її відпустив у залі суду і одразу ж заарештував.

Як відомо, Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і ГПУ за запобігання масових терактів і викриття російської спецоперації.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

22 березня Генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко