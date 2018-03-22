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Порошенко відреагував на арешт Савченко

Четвер, 22 березня 2018, 15:23

Президент Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і  ГПУ за запобігання масових терактів і викриття російської спецоперації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони", - написав він.

"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити Українську Державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись", - додав Порошенко.

Також на арешт Савченко відреагував прем'єр Володимир Гройсман. Він заявив, що у випадку із нею "це питання психологічного здоров'я".

"Вважаю, що парламент прийняв адекватне рішення", - написав він у Твіттері.

Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.

У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоСавченко Надія
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