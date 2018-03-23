Вера Савченко считает, что ее сестру арестовали за Порошенко и Гройсмана

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Пятница, 23 марта 2018, 20:34

Сестра арестованной Надежды Савченко считает, что на решение суда повлияли президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Об этом она заявила журналистам после окончания суда.

По ее словам, когда судья так долго был в совещательной комнате, то в защите появилась надежда.

"Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так", - отметила Вера Савченко.

По ее словам, "дело рассыпается еще до суда", поэтому у нее и адвокатов появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю".

"Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака с тем, что он "обезвредил преступников", - сказала Вера Савченко.

По ее мнению, после этого судья не мог принять иного решения, поэтому "он ее отпустил в зале суда и сразу же арестовал.

Как известно, Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечениянардепу НадеждеСавченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20мая безальтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она устроит голодовку.

22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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Роман Романюк, УП
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Темы: Савченко Надежда суд Порошенко Гройсман
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