Тимошенко: Варто було наполягати на тривалій психологічній реабілітації Савченко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що після повернення Надії Савченко з російського полону та в'язниці варто було наполягати на її тривалій психологічній реабілітації.

Про це Тимошенко заявила у коментарі журналістам, повідомляє "ТСН".

"... як Надія повернулася додому, переживши колосальні стреси, знущання, голодування, наруги, у т.ч. страх ... Треба було наполягати на тривалій психологічній реабілітації", - зазначила Тимошенко.

Вона додала, що "як людину, мені її безмежно шкода".

"Просто опинилася не на своєму місці у житті", - зазначила Тимошенко.

Як відомо, Надія Савченко стала нардепом, пройшовши до Верховної Ради VIII скликання першим номером у списках "Батьківщини". Однак після того, як 7 грудня 2016 року Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками ОРДЛО Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким вона вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній фракції.

15 грудня "Батьківщина" виключила Савченко і з фракції.

22 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

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