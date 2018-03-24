Тимошенко: Стоило настаивать на длительной психологической реабилитации Савченко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что после возвращения Надежды Савченко из плена боевиков и российской тюрьмы стоило настаивать на ее длительной психологической реабилитации.

Об этом Тимошенко заявила в комментарии журналистам, сообщает "ТСН".

"... когда Надежда вернулась домой, пережив колоссальные стрессы, издевательства, голодание, надругательства, в т.ч. страх ... Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что "как человека, мне ее безумно жаль".

"Просто оказалась не на своем месте в жизни", - отметила Тимошенко.

Как известно, Надежда Савченко стала нардепом, пройдя в Верховную Раду VIII созыва первым номером в списках "Батькивщины". Однако после того, как 7 декабря 2016 года Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями ОРДЛО Александром Захарченко и Игорем Плотницким, она вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной фракции.

15 декабря "Батькивщина" исключила Савченко и из фракции.

22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она объявит голодовку.

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