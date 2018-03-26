Справа Скрипаля: РФ закликає США і Британію "заспокоїтися"

Посольство Росії у США заявляє, що Білий дім ще може запобігти негативним наслідкам "фейк-історії" щодо звинувачень Кремля в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

"Допоможіть Лондону заспокоїтися. Останніми днями в американських ЗМІ, явно з подачі русофобських кіл вашингтонського істеблішменту, розв'язана чергова гучна антиросійська кампанія.

Без єдиного факту стверджується, що за отруєнням колишнього британського агента Скрипаля і його дочки Юлії стоїть Москва", - підкреслюють у відомстві.

"Ще до завершення аналізів вся вина покладена на нас. І цей абсурд мало кого тут насторожує. Більш того, Москву пропонують покарати", - переконані в посольстві.

"Зараз важливо спокійно, професійно розібратися в трагедії, виробити спільні заходи, щоб подібне більше не повторилося. У нинішній ситуації бачимо унікальну для вашингтонської адміністрації - як головного союзника Даунінг-стріт - можливість.

У ці дні молодшому партнеру як ніколи необхідні через океан навіювання і допомога, засновані на мудрій стриманості", - йдеться у заяві.

"Ми вже не раз доводили, що на будь-які випади відповімо тією ж монетою. Будь-які поради "покарати Росію" - пропозиції нанести як мінімум такої ж шкоди самим собі", - зазначили у дипустанові РФ.

"Білий дім ще може запобігти негативним наслідкам цієї фейк-історії для того позитиву, який залишився в російсько-американських відносинах.

Відносини Росії і США - багатогранні. Від них залежить стратегічна стабільність у всьому світі. Вони не повинні бути заручником подібних явно зрежисованих сюжетів", - наголошує посольство.

Як повідомлялось, в Мінооборони РФ заявляють, що "Новичок" могли виробляти в США.

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія.

Великобританія вже вислала з країни 23 російських дипломатів. РФ у відповідь заявила, що таке рішення є "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

За даними Times, Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

У понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".