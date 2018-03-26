Дело Скрипаля: РФ призывает США и Британию "успокоиться"

Посольство России в США заявляет, что Белый дом еще может предотвратить негативные последствия "фейк-истории" по обвинениям Кремля в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Помогите Лондону успокоиться. В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания.

Без единого факта утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва", - подчеркивают в ведомстве.

"Еще до завершения анализов вся вина возложена на нас. И этот абсурд мало кого здесь настораживает. Более того, Москву предлагают наказать", - убеждены в посольстве.

"Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось. В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность.

В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", - говорится в заявлении.

"Мы уже не раз доказывали, что на любые выпады ответим той же монетой. Любые советы "наказать Россию" - предложения нанести как минимум этот же урон самим себе", - отметили в дипучреждении РФ.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях.

"Отношения России и США - более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", - подчеркивает посольство.

Как сообщалось, в Минобороны РФ заявляют, что "Новичок" могли производить в США.

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. РФ в ответ заявила, что такое решение является "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

По данным Times, Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

В понедельник из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".