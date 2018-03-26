Дело Скрипаля: РФ призывает США и Британию "успокоиться"

Посольство России в США заявляет, что Белый дом еще может предотвратить негативные последствия "фейк-истории" по обвинениям Кремля в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Помогите Лондону успокоиться. В последние дни в американских СМИ, явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента, развязана очередная громкая антироссийская кампания.

Без единого факта утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Скрипача и его дочери Юлии стоит Москва", - подчеркивают в ведомстве.

"Еще до завершения анализов вся вина возложена на нас. И этот абсурд мало кого здесь настораживает. Более того, Москву предлагают наказать", - убеждены в посольстве.

"Сейчас важно спокойно, профессионально разобраться в трагедии, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось. В нынешней ситуации видим уникальную для вашингтонской администрации - как главного союзника Даунинг-стрит - возможность.

В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности", - говорится в заявлении.

"Мы уже не раз доказывали, что на любые выпады ответим той же монетой. Любые советы "наказать Россию" - предложения нанести как минимум этот же урон самим себе", - отметили в дипучреждении РФ.

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях.