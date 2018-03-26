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Україні доведеться пояснити Заходу ситуацію з Савченко – віце-прем'єр

Понеділок, 26 березня 2018, 13:26

Ситуація з арештом народного депутата Надії Савченко не вплине негативно на Україну на міжнародній арені, але пояснити її доведеться.

Таку думку висловила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у понеділок.

"Якщо цей процес буде зрозумілим і буде відповідати праву, то я думаю, що ніяким негативним чином ця ситуація не вплине на Україну", - заявила вона.

Однак, зазначила Климпуш-Цинцадзе, українській стороні якийсь час доведеться роз'яснювати міжнародним партнерам, що насправді сталося в ситуації навколо Савченко.

Як відомо, 22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко у будівлі Верховної Ради майже одразу після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко недоторканності, її затримання й арешт.

Того ж дня генпрокурор оголосив підозру Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб – до 20 травня – без альтернативи внесення застави.

Надії Савченко інкримінують:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину);

- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча);

- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Серед доказів проти Савченко у слідчих є, зокрема, аудіо- та відеозаписи її розмов і дій, які нібито свідчать про підготовку терактів і зміни влади.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Інтерфакс-Україна

Теми: Савченко НадіяскандалЄСЄвропа
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