Украине придется объяснить Западу ситуацию с Савченко – вице-премьер

Ситуация с арестом народного депутата Надежды Савченко не повлияет негативно на Украину на международной арене, но объяснить ее придется.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в понедельник.

"Если этот процесс будет понятным и будет соответствовать праву, то я думаю, что никаким негативным способом эта ситуация не повлияет на Украину", - заявила она.

Однако, отметила Климпуш-Цинцадзе, украинской стороне какое-то время придется разъяснять международным партнерам, что действительно произошло в ситуации вокруг Савченко.

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.



В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.



23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.



Надежде Савченко инкриминируют:



- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);



- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)



- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);



- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.

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Интерфакс-Украина