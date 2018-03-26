Украине придется объяснить Западу ситуацию с Савченко – вице-премьер

3753 просмотра
Понедельник, 26 марта 2018, 13:26

Ситуация с арестом народного депутата Надежды Савченко не повлияет негативно на Украину на международной арене, но объяснить ее придется.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в понедельник.

"Если этот процесс будет понятным и будет соответствовать праву, то я думаю, что никаким негативным способом эта ситуация не повлияет на Украину", - заявила она.

Однако, отметила Климпуш-Цинцадзе, украинской стороне какое-то время придется разъяснять международным партнерам, что действительно произошло в ситуации вокруг Савченко.

Как известно, 22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко в здании Верховной Рады почти сразу после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко неприкосновенности, ее задержание и арест.

В тот же день генпрокурор объявил подозрение Надежде Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток – до 20 мая – без альтернативы внесения залога.

Надежде Савченко инкриминируют:

- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
 
- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);

- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)

- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Среди доказательств против Савченко у следователей есть, в частности, аудио- и видеозаписи ее разговоров и действий, которые якобы свидетельствуют о подготовке терактов и смены власти.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Интерфакс-Украина

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Савченко Надежда скандал ЕС Европа
powered by lun.ua
По теме
Адвокаты говорят, что Савченко похудела. Апелляционная жалоба готова 26 марта 2018, 11:43
"Совок" и невежество. Кто ответственен за Рембо-Савченко? 26 марта 2018, 10:30
Савченко голодает, ей дали горячую воду и душ 24 марта 2018, 17:25
Все новости
Главные новости
Стороны договорились о пасхальном перемирии на Донбассе
Украине придется объяснить Западу ситуацию с Савченко – вице-премьер
В Азовском море задержали судно рыбаков под флагом РФ
В Польше задержали российского шпиона
Все новости
ted

Почему некомпетентные люди думают, что они едва не гении – TED

Фото

10 фото, которые вдохновляют думать о том, что мы едим