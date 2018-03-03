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У Міноборони розповіли, де загинув боєць

Субота, 3 березня 2018, 13:16

Минулої доби один військовослужбовець загинув і двоє отримали поранення в районі Авдіївки.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"Внаслідок обстрілу у районі Авдіївки загинув один військовослужбовець ЗСУ. Ще двоє військових отримали поранення. Їхній стан здоров’я задовільний", - сказав він.

На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України п’ять разів. Найбільшу ворожу активність на цьому напрямку зафіксували у районі Авдіївки.

"Противник чотири рази вів обстріли наших опорних пунктів з мінометів калібру 120 та 82 мм, станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим обстрілом з мінометів калібру 82 мм та БМП опинилися позиції українських військових у районі населеного пункту Богданівка", – розповів Гуцуляк.

Загалом у бік сил ЗСУ випустили понад 70 мін калібрів 120 та 82 мм.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню.

"Під ворожими обстрілами з мінометів калібрів 120 мм опинялися наші опорні пункти в районі Троїцького, на Світлодарській дузі. Ще один обстріл зі стрілецької зброї з боку російсько-окупаційних військ зафіксували у районі Станиці Луганської ввечері", – зазначив речник Міноборони з питань АТО.

Він також підтвердив, що минулої доби незаконні збройні формування здійснили вісім прицільних обстрілів в бік українських військових.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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