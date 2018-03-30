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Холодницький розповів, що можна почути на його "плівках": і матюки теж

П'ятниця, 30 березня 2018, 17:25

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький запевняє, що на аудіозаписах, отриманих шляхом прослуховування його кабінету немає криміналу крім хіба нецензурних слів.

Про це він сказав на брифінгу 30 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

"На цих записах ви не почуєте жодного факту вимагання мною хабарів, занесення мені чемоданів з грошима в кабінети. Жодної пропозиції цього роду", – сказав Холодницький.

"Що є на цих записах? Можливо там є нецензурне спілкування. В тому числі й з підлеглими при обговоренні якихось проваджень. Але вибачте, наше брудне болото корупції білими рукавичками вичистити важко", – наголосив він.

Керівник САП зазначив, що "як звичайна людина, також вміє лаятись".

"Така в нас робота. Але публічно ви не почуєте від мене лайку", – сказав Холодницький.

Керівник антикорупційної прокуратури зазначив, що ще не бачив текстів скарг Генпрокуратури до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, але готовий відповідати за свої слова і дії.

"Подивимось, що буде в скарзі дисциплінарній. Я прокоментую кожне своє слово і кожну дію, яка за цим словом послідувала. Але це мають бути не вирізки слів, а розмови цілком".

Раніше Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Як відомо, 30 березня з'ясувалося, що департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури вже півроку розслідує кримінальну справу, в якій фігурує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Керівник департаменту Володимир Гуцуляк зазначає, що кримінальне провадження було порушено "за відомостями, які були встановлені в ході слідства".

Назвати статтю Кримінального кодексу, за якою розслідується справа, в якій фігурує керівник САП, Гуцуляк відмовився, посилаючись на те, що "не має дозволу прокурора на розголошення цих відомостей".

30 березня також Генпрокуратура заявила, що Холодницький не з'явився на допит. Сам керівник САП зазначив, що дізнався про виклик на допит по телевізору.

В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", опублікованому в п'ятницю, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відкрито заявив, що Холодницький перешкоджав розслідуванню, "зливав" інформацію підозрюваним і тиснув на посадових осіб.

Генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію розглянути питання про зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Валентина Романенко, УП
Теми: Холодницький
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