Холодницький розповів, що можна почути на його "плівках": і матюки теж

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький запевняє, що на аудіозаписах, отриманих шляхом прослуховування його кабінету немає криміналу крім хіба нецензурних слів.

Про це він сказав на брифінгу 30 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

"На цих записах ви не почуєте жодного факту вимагання мною хабарів, занесення мені чемоданів з грошима в кабінети. Жодної пропозиції цього роду", – сказав Холодницький.

"Що є на цих записах? Можливо там є нецензурне спілкування. В тому числі й з підлеглими при обговоренні якихось проваджень. Але вибачте, наше брудне болото корупції білими рукавичками вичистити важко", – наголосив він.

Керівник САП зазначив, що "як звичайна людина, також вміє лаятись".

"Така в нас робота. Але публічно ви не почуєте від мене лайку", – сказав Холодницький.

Керівник антикорупційної прокуратури зазначив, що ще не бачив текстів скарг Генпрокуратури до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісієї прокурорів, але готовий відповідати за свої слова і дії.

"Подивимось, що буде в скарзі дисциплінарній. Я прокоментую кожне своє слово і кожну дію, яка за цим словом послідувала. Але це мають бути не вирізки слів, а розмови цілком".