Холодницкий рассказал, что можно услышать на его "пленках": и маты тоже

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что на аудиозаписях, полученных путем прослушивания его кабинета нет криминала кроме разве нецензурных слов.



Об этом он сказал на брифинге 30 марта, отвечая на вопросы журналистов.



"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты. Ни одного предложения этого рода", - сказал Холодницкий.



"Что есть на этих записях? Возможно, там есть нецензурное общение. В том числе и с подчиненными при обсуждении каких-то производств. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно", - подчеркнул он.



Руководитель САП отметил, что "как обычный человек, также умеет ругаться".



"Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - сказал Холодницкий.



Руководитель антикоррупционной прокуратуры отметил, что еще не видел текстов жалоб Генпрокуратуры в Квалификационно-дисциплинарную комисию прокуроров, но готов отвечать за свои слова и действия.



"Посмотрим, что будет в жалобе дисциплинарной. Я прокомментирую каждое свое слово и каждое действие, которое за этим словом последовало. Но это должны быть не вырезки слов, а разговоры целиком".

Ранне Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Как известно, 30 марта выяснилось, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Руководитель департамента Владимир Гуцуляк отмечает, что уголовное производство было возбуждено "по сведениям, которые были установлены в ходе следствия".

Назвать статью Уголовного кодекса, по которой расследуется дело, в котором фигурирует руководитель САП, Гуцуляк отказался, ссылаясь на то, что "не имеет разрешения прокурора на разглашение этих сведений".

30 марта также Генпрокуратура заявила, что Холодницкий не явился на допрос. Сам руководитель САП отметил, что узнал о вызове на допрос по телевизору.

В интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном в пятницу, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник открыто заявил, что Холодницкий препятствовал расследованиям, "сливал" информацию подозреваемым и давил на должностных лиц.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.