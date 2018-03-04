Меркель привітала рішення соціал-демократів про "велику коаліцію"

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Неділя, 4 березня 2018, 14:14

Німецька канцлерка Ангела Меркель привітала рішення членів Соціал-демократичної партії Німеччини підтримати створення "великої коаліції".

Про це повідомляє The Associated Press.

Партія Меркель процитувала її слова в неділю в Twitter: "Вітаю СДПН з цим чітким результатом та сподіваюся на подальшу спільну роботу на благо нашої країни".

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральний секретар партії Меркель, заявила у неділю, що "новий уряд має багато роботи попереду, яка необхідно почати найближчим часом".

Очікується, що наступного тижня парламент країни має обрати Меркель на четвертий термін на посаді канцлерки.

Нагадаємо, у Німеччині соціал-демократи дали згоду на створення"великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії.

Рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.

Європейська правда

Теми: Німеччина Меркель
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