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Меркель приветствует решение социал-демократов о "большой коалиции"

Воскресенье, 4 марта 2018, 13:14

Немецкая канцлер Ангела Меркель приветствует решение членов Социал-демократической партии Германии поддержать создание "большой коалиции".

Об этом сообщает The Associated Press.

Партия Меркель процитировала ее слова в воскресенье в Twitter: "Приветствую СДПГ с этим четким результатом и надеюсь на дальнейшую совместную работу на благо нашей страны".

Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральный секретарь партии Меркель, заявила в воскресенье, что "у нового правительства есть много работы впереди, которую необходимо начать в ближайшее время".

Ожидается, что на следующей неделе парламент страны должен будет избрать Меркель на четвертый срок на посту канцлера.

Напомним, в Германии социал-демократы дали согласие на создание "большой коалиции" с блоком канцлерки Ангелы Меркель ХДС/ХСС. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66 процентов членов партии.

Решение социал-демократов открывает путь для создания нового правительства Германии, которое начнет действовать в середине марта.

Европейская правда

Темы: ГерманияМеркель
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