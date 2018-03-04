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Президент Словаччини хоче нового уряду чи парламенту через вбивство журналіста

Неділя, 4 березня 2018, 20:30

Президент Словаччини Андрей Кіска переконаний, що після вбивства журналіста Яна Куцяка необхідно провести кардинальні зміни в уряді країни.

Про це Кіска заявив 4 березня у телезверненні, пише DW з посиланням на AFP.

"Я бачу зараз можливими ці два рішення - докорінне переформатування уряду або дострокові вибори", - заявив президент Словаччини.

Як відомо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність італійського мафіозного клану "Ндрангета" до корупції в уряді соціал-демократа Робетра Фіцо.

Тепер кабінет Фіцо опинився під тиском - кілька урядовців усунені від посад на час розслідування.

Одна з коаліційних партій - "Міст" - заявила про намір провести 12 березня консультації щодо припинення коаліційної співпраці з соціал-демократами.

Фіцо закидає опозиції, що та скористалася вбивством журналіста у своїй політичних цілях, щоб підняти хвилю протестів та прийти на цих протестних настроях до влади.

Напередодні словацька поліція повідомила, що звільнила затриманих раніше італійських бізнесменів, які фігурували у списку ймовірних учасників корупційних схем, який склав вбитий журналіст.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинаЗМІкорупція
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