Президент Словаччини хоче нового уряду чи парламенту через вбивство журналіста

Як відомо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність італійського мафіозного клану "Ндрангета" до корупції в уряді соціал-демократа Робетра Фіцо.

Тепер кабінет Фіцо опинився під тиском - кілька урядовців усунені від посад на час розслідування.

Одна з коаліційних партій - "Міст" - заявила про намір провести 12 березня консультації щодо припинення коаліційної співпраці з соціал-демократами.

Фіцо закидає опозиції, що та скористалася вбивством журналіста у своїй політичних цілях, щоб підняти хвилю протестів та прийти на цих протестних настроях до влади.

Напередодні словацька поліція повідомила, що звільнила затриманих раніше італійських бізнесменів, які фігурували у списку ймовірних учасників корупційних схем, який склав вбитий журналіст.