Німеччина стурбована рішенням "Газпрому" розірвати контракт з Україною

Німеччина висловила стурбованість рішенням російського "Газпрому" розірвати контракт на поставки газу з українським "Нафтогазом" і закликала сторони до врегулювання суперечки.

Про це заявив речник німецього уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

За його словами, обидві компанії повинні дотримуватися рішення Стокгольмського арбітражу про присудження виплати понад $2,5 млрд "Нафтогазу", що спонукало "Газпром" скоротити постачання до України.

"В інтересах Німеччини та Європейського Союзу, а також в інтересах Росії та України, що обидві країни демонстрували себе надійними партнерами у постачанні газу в Європу та гарантували постійне постачання", - сказав Зайберт.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедурирозірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Європейська правда