Німеччина стурбована рішенням "Газпрому" розірвати контракт з Україною

5648 переглядів
Понеділок, 5 березня 2018, 14:29

Німеччина висловила стурбованість рішенням російського "Газпрому" розірвати контракт на поставки газу з українським "Нафтогазом" і закликала сторони до врегулювання суперечки.

Про це заявив речник німецього уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

За його словами, обидві компанії повинні дотримуватися рішення Стокгольмського арбітражу про присудження виплати понад $2,5 млрд "Нафтогазу", що спонукало "Газпром" скоротити постачання до України.

"В інтересах Німеччини та Європейського Союзу, а також в інтересах Росії та України, що обидві країни демонстрували себе надійними партнерами у постачанні газу в Європу та гарантували постійне постачання", - сказав Зайберт.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. 

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також  "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедурирозірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Європейська правда

Теми: Німеччина газ
powered by lun.ua
По темі
Меркель можуть переобрати канцлером 14 березня 4 березня 2018, 22:48
Порошенко: коаліційна угода в Німеччині – дороговказ для підтримки України 4 березня 2018, 16:23
Меркель привітала рішення соціал-демократів про "велику коаліцію" 4 березня 2018, 14:14
Усі новини
Головні новини
Крисін вийшов з суду: його зустріли плювками і копняками
Суд щодо Крисіна відклали, але той не виходить: активісти чекають зі сніжками
Міносвіти пояснює, як тепер братимуть дітей у перший клас
Суд повторно арештував майно сина Авакова у справі про рюкзаки
Усі новини
Освіта

Як школи мають брати дітей у перший клас – за конкурсом чи пропискою?

спорт

36 способів спалити зайві калорії за годину