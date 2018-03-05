Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина стурбована рішенням "Газпрому" розірвати контракт з Україною

Понеділок, 5 березня 2018, 13:29

Німеччина висловила стурбованість рішенням російського "Газпрому" розірвати контракт на поставки газу з українським "Нафтогазом" і закликала сторони до врегулювання суперечки.

Про це заявив речник німецього уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

За його словами, обидві компанії повинні дотримуватися рішення Стокгольмського арбітражу про присудження виплати понад $2,5 млрд "Нафтогазу", що спонукало "Газпром" скоротити постачання до України.

"В інтересах Німеччини та Європейського Союзу, а також в інтересах Росії та України, що обидві країни демонстрували себе надійними партнерами у постачанні газу в Європу та гарантували постійне постачання", - сказав Зайберт.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. 

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також  "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедурирозірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Німеччина
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: