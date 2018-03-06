Порошенко розповів про загрозу втручання Росії в українські вибори

Президент Петро Порошенко вважає надзвичайно високою загрозу втручання Росії в українські вибори.

Про це в інтерв'ю британському виданню "Financial Times" він відповів на запитання щодо стурбованості можливим втручанням.

"Ми намагаємося зробити все можливе, але ми вважаємо цю загрозу надзвичайно високою", – зазначив президент.

Зокрема, Порошенко стверджує, що "намагався захистити Україну від загроз гібридної війни", включаючи систему російських фейкових новин та використання соціальних мереж.

Водночас голова держави сказав, що сподівається на використання досвіду німецького і французького законодавства проти фейкових новин.

"У нас є ефективна співпраця та стратегічна комунікація з нашими партнерами", – запевнив Порошенко.

Він також відзначив "ефективну співпрацю" зі спецслужбами США, Канади і Великобританії.

Крім того, президент наголосив, що Росія використовує "величезну армію провокаторів і агентів в соціальних мережах".

"І тому я роблю такі речі, як припинення російського телевізійного мовлення і блокування російських соціальних медіа, тому що вони (росіяни – УП) використовують їх для пропагандистської війни", – зазначив Порошенко.

Як відомо, 16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".