У парку Шевченка мітингують партійці Саакашвілі, чекають на Порошенка

У парку ім.Т. Шевченко в центрі Києва близько 200 осіб з партії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" проводять мітинг, вимагаючи відставки президента, генпрокурора та створення Антикорупційного суду.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", біля підніжжя пам'ятника Шевченку учасники акції, серед яких - представники ветеранських організацій у камуфляжі та націоналісти з прапорами України - розгорнули банери зі своїми вимогами.

Усі бажаючі виступають зі сходів постаменту, де встановлено звукопідсилюючу апаратуру та мікрофон.

Зазначається, що присутні очікують на президента України Петра Порошенка, який традиційно у день народження Кобзаря - 9 березня - покладає квіти до його пам'ятника.

На прилеглій до парку території - значна кількість правоохоронців, з чотирьох боків парку встановлено рамки металошукачів, у всіх бажаючих пройти на територію співробітники управління Держохорони вимагають пред'явити документи.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, станом на 10:30 прохід до парку через рамки металошукачів проходить спокійно, бажаючих потрапити всередину не багато. Біля пам'ятника Шевченку продовжують мітингувати близько 150 учасників акції, організованої "РНС".

Близько 11:00 стало відомо, що парк Шевченка президент Петро Порошенко не відвідає, його виступ з нагоди вручення премій ім.Тараса Шевченка відбувся у музеї Шевченка, який розташований неподалік.

Усі фото - Євген Руденко, УП

Як відомо, у КМДА раніше попередили, що 9 березня у зв’язку з проведенням урочистих заходів у центральній частині Києва на бульварі Шевченка та вул.Володимирській тимчасово скасують зупинки тролейбусних маршрутів №5, 8, 9, 17 та автобусних маршрутів № 21, 114, 118.