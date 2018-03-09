Суд відмовився звільнити єдиного кандидата на посаду глави уряду Каталонії

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П'ятниця, 9 березня 2018, 18:29

Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про звільнення з в'язниці від каталонського сепаратистського лідера Жорді Санчеса, кандидатуру якого висунули на посаду глави уряду автономії.

Про це повідомляє AFP.

Рішення суду означає, що каталонський парламент навряд чи збереться в понеділок, як планувалося, для призначення нового регіонального президента, оскільки Санчес був єдиним кандидатом.

Президент парламенту Каталонії Роже Торрент, який офіційно запропонував кандидатуру Санчеса, ще не відреагував на рішення суду.

У письмовій постанові суддя Верховного суду Пабло Ларлана заявив, що існує ризик того, що Санчес - колишній голова "Каталонської національної асамблеї", знову вчинить правопорушення, якщо його звільнять.

Санчес перебуває під вартою з жовтня минулого року через обвинувачення в сепаратизмі.

Раніше в іспанському уряді заявляли, що Санчес не може очолити регіон, оскільки перебуває у під арештом, а каталонський уряд у вигнанні не матиме юридичних повноважень.

Нагадаємо, екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився від намірів вдруге обійняти цю посаду.

Європейська правда

Теми: Іспанія
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