Українка Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування на шаблях

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Неділя, 1 квітня 2018, 15:36

Українка Ольга Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування на шаблях, що проходив у Сеулі (Південна Корея).

Це вже друге "золото", яке Харлан виграла на подібних турнірах цього сезону - перше українка виграла на Гран-прі Канкуна, пише X-sport.

Стартувавши з 1/32 турніру, Харлан здолала представниць Італії, Японії, Росії, Кореї, Румунії, а в фіналі обіграла другий номер світового рейтингу Ганні Мартон з Угорщини з рахунком 15:7.

Зазначимо, у третьому етапі турніру серії Гран-прі, який відбудеться у Москві, Харлан участі не братиме в зв'язку з рішенням Мінмолоді та спорту заборонити національним збірним України планувати, проводити навчально-тренувальні збори та брати участь у змаганнях, які проводяться на території країни-агресора.  

Теми: спорт
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