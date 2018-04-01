Українка Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування на шаблях

Українка Ольга Харлан виграла етап Гран-прі з фехтування на шаблях, що проходив у Сеулі (Південна Корея).

Це вже друге "золото", яке Харлан виграла на подібних турнірах цього сезону - перше українка виграла на Гран-прі Канкуна, пише X-sport.

Стартувавши з 1/32 турніру, Харлан здолала представниць Італії, Японії, Росії, Кореї, Румунії, а в фіналі обіграла другий номер світового рейтингу Ганні Мартон з Угорщини з рахунком 15:7.

Зазначимо, у третьому етапі турніру серії Гран-прі, який відбудеться у Москві, Харлан участі не братиме в зв'язку з рішенням Мінмолоді та спорту заборонити національним збірним України планувати, проводити навчально-тренувальні збори та брати участь у змаганнях, які проводяться на території країни-агресора.