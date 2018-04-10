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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 10 квітня 2018, 21:04

У квартиру Савченко прийшли з обшуками, російські бізнесмени втратили 16 мільярдів доларів через санкції США, Шепелєва залишили під вартою ще на два місяці - новини, які обговорювали 10 квітня.

Про Савченко. Правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надія Савченко.

"Шукали зброю. Мабуть, думали, що тут гранатомети є. Пістолет, який Наді подарували (знайшли – ред.), пулі до того пістолету. І все, більше нічого не знайшли", - повідомила її мати Марія Савченко.

Про санкції. Нові українські санкції проти РФ стосуватимуться тих олігархів, які працюють в окупованому Росією Криму та постачають зброю російській армії.

Тим часом, втрати російських бізнесменів вже перевищили 16 мільярдів доларів після введення США санкцій.

Про Шепелєва. Екс-нардепу Олександру Шепелєву, якого підозрюють у замовному вбивстві, розкраданні коштів та у державній зраді, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Про рейдерів. На Черкащині поліцейські затримали 50 осіб, які намагалися незаконно захопити одне із сільськогосподарських підприємств області.

Про Смоленську катастрофу. Голова підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич заявив, що причиною загибелі пасажирів президентського Ту-154 став вибух на борту.

Про курс. 10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,94-25,97 гривні за долар.

Теми: Савченко НадіясанкціїРосіяПольща
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