У квартирі Савченко обшук

Правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надія Савченко.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Савченко Олег Соловей.

"У квартирі Надії зараз відбувається слідча дія обшук. Адвокат Дмитро Бугай там присутній. Він пише свої зауваження", - сказав захисник.

Інших подробиць він повідомити не зміг.

Дмитро Бугай наразі на дзвінки "Української правди" не відповідає.

Сестра Надії Віра Савченко на питання про обшук сказала: "Без коментарів".

У Генпрокуратурі повідомили, що вони до обшуків не причетні.

"Нас там немає", - сказала речник генпрокурора Юрія Луценко Лариса Сарган.

У СБУ не змогли ні спростувати, ні підтвердити інформацію про обшуки і пообіцяли відповісти пізніше.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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