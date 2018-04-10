Мати Савченко повідомила, що шукали слідчі в речах дочки

Метою обшуку у квартирі Надії Савченко була зброя.

Про це у коментарі телеканалу NewsOne повідомила її мати Марія Савченко.

"Шукали зброю. Мабуть, думали, що тут гранатомети є. Пістолет, який Наді подарували (знайшли – ред.), пулі до того пістолету. І все, більше нічого не знайшли", - сказала вона.

За словами Марії, слідчі прийшли з обшуком до їхньої з дочкою квартири близько 7 години ранку у вівторок. Спочатку вона відмовлялася їх впускати, називаючи такі наміри протизаконними, правоохоронці, натомість, погрожували вибити двері.

Згодом матері депутатки подзвонила її інша дочка – Віра, і та погодилася дати слідчим доступ до речей Надії. Марія Савченко каже, що по одному впускала правоохоронців, записуючі їхні прізвища і перевіряючи документи.

Обшук, за словами Марії, тривав близько 2 годин. Після нього слідчі склали протокол. Приблизно в цей час приїхала Віра Савченко з адвокатом Надії Дмитром Бугаєм.

За її словами, близько 11-12 години правоохоронці завершили слідчі дії та пішли геть.

Раніше у вівторок повідомлялося, що правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надія Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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Євген Кізілов, УП