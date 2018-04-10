Главные новости дня – за 60 секунд

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Вторник, 10 апреля 2018, 21:04

В квартиру Савченко пришли с обысками, российские бизнесмены потеряли 16 миллиардов долларов из-за санкций США, Шепелева оставили под стражей еще на два месяца – новости, которые обсуждали 10 апреля.

О Савченко. Правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежда Савченко.

"Искали оружие. Видимо, думали, что здесь гранатометы есть. Пистолет, который Наде подарили (нашли - ред.), пули к этому пистолету. И все, больше ничего не нашли", - сообщила ее мать Мария Савченко.

О санкциях. Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии.

Тем временем, потери российских бизнесменов уже превысили 16 миллиардов долларов после введения США санкций.

О Шепелеве. Экс-нардепу Александру Шепелеву, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

О рейдерах. В Черкасской области полицейские задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий области.

О Смоленской катастрофе. Председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв на борту.

О курсе. 10 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,94-25,97 гривни за доллар.

Темы: Савченко Надежда санкции Росcия Польша
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